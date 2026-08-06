В Кирове перекрыли улицу Труда

Движение по улице Труда в Кирове перекрыли до 19 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове перекрыли движение транспорта по улице Труда, ограничения будут действовать до 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе областного филиала компании «Т Плюс».

В районе дома №11 на улице Труда обнаружили дефект на теплосети. Уточняется, что повреждение находится под дорогой.

«Его необходимо устранить для обеспечения надежного теплоснабжения в следующем отопительном сезоне», – говорится в сообщении.

Работы начались в среду, 5 августа. Движение по улице Труда перекрыли. Ограничения будут действовать до 19 августа.