В Кировской области больше трех недель ищут пропавшего 68-летнего мужчину

В Кировской области продолжаются поиски 68-летнего Анатолия Корякина.

В Кировской области продолжаются поиски 68-летнего жителя Зуевки Анатолия Станиславовича Корякина. Его местонахождение неизвестно с 13 июля 2026 года, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

В день исчезновения мужчина вышел из дома и не вернулся. Поисковики отмечают, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Рост Анатолия Корякина составляет около 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Правый глаз мужчины серо-голубой, левый - почти белого цвета. Предположительно, в день исчезновения он был одет в камуфлированный костюм и сапоги. С собой у мужчины может находиться зеленый велосипед марки «Урал».

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по бесплатному номеру горячей линии поискового отряда 8 (800) 700-54-52 или по телефону 112.

Также поисковому отряду требуется помощь добровольцев.