Для учительской семьи в Уржумском районе построили новый дом

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Для учительской семьи в селе Рождественском Уржумского района построили новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В среду, 5 августа, губернатор Александр Соколов и член экономического совета региона Андрей Березин посетили с рабочей поездкой село Рождественское. Они встретились с семьей сельских учителей – супругами Чайниковыми. Педагоги трудятся в местной школе. Семья живет в доме, который построили по федеральной программе «Развитие сельских территорий».

«Познакомился с семьей Алексея и Марии Чайниковых. Мария хранит семейный очаг и продолжает педагогическую династию: работает учителем начальных классов. Алексей – учитель физкультуры. Такие семьи - гордость нашего края», – подчеркнул Соколов.

В 2024 году в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий супругам предоставили новый дом по договору найма. Там находятся три просторные комнаты, а также кухня.

«Через 5 лет семья сможет выкупить жилье в собственность за 10% цены, а через 10 лет – за 1%», – рассказал губернатор.

Руководитель региона добавил, что поддержка учителей – одна из важнейших задач для правительства и муниципалитетов Кировской области.

Напомним, Омутнинский металлургический завод построил 54-квартирный дом для своих сотрудников. Предприятие возвело здание по своей программе «Корпоративная новостройка». В доме находятся 54 квартиры. На территории выполнили благоустройство. Там сделали асфальтовые дорожки и парковку. Кроме того, рабочие уложили тротуары, смонтировали водостоки, а также установили детскую площадку. Квартиры предоставляют сотрудникам предприятия по беспроцентной рассрочке на половину стоимости. Вторую половину покрывает завод.