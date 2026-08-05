В Уржумском районе хранят традиции и помогают защитникам Родины

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Уржумском районе Кировской области хранят традиции и помогают защитникам Родины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2020 году в селе Рождественском построили Дом культуры, который является местом притяжения для жителей. В здании также находятся местная администрация и библиотека. По словам жителей, с открытием нового ДК жизнь в селе стала интереснее и разнообразнее. Люди стали чаще посещать библиотеку. Кроме того, люди участвуют в культурно-массовых мероприятиях.

При Доме культуры создали несколько творческих коллективов. Их участниками стали люди разных возрастов. Кроме того, в селе работают 11 клубных объединений. Там внедряют новые формы работы: трудовые и экологические десанты, интерактивные игровые программы, театрализованные концерты. Возрождаются и традиции: агитбригадные поздравления на животноводческих фермах, в полях, ремонтных механических мастерских, школе.

«Радует, что в Уржумском районе развивается культура. В Рождественском работает новый Дом культуры, который стал настоящим центром жизни на селе. Сюда приходят семьями, здесь проходят концерты, праздники, фестивали. Строительство сельских домов культуры надо возобновлять в рамках национальных проектов. Только в Уржумском районе они нужны в Шурминском и Русско-Турекском сельских поселениях», – подчеркнул губернатор Кировской обалсти Александр Соколов, который вместе с членом экономического совета при губернаторе Андреем Березиным находится сегодня с рабочей поездкой в Уржумском районе.

Жители Рождественского активно поддерживают волонтерское движение – плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО. Соколов и Березин поблагодарили добровольцев за их неравнодушие и помощь защитникам Родины.