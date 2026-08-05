В Уржумском районе отремонтировали два километра дороги к селу Рождественскому

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Уржумском районе отремонтировали более двух километров дороги к селу Рождественскому. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В селе Рождественском работают сельскохозяйственные предприятия. Одно из значимых условий стабильной деятельности этих компаний – качество дорог. Дорогу, ведущую к селу, ремонтируют. Эти работы выполняются по поручению губернатора Кировской области Александра Соколова. Ремонт делается поэтапно. Дорогой пользуются как местные предприятия, так и жители, в том числе соседних деревень Табеково и Бровцино. Уточняется, что это более 600 человек.

В среду, 5 августа, Соколов и член Экономического совета при губернаторе Кировской области Андрей Березин проверили, как реализуются проекты по ремонту дорог.

«По программе «Дорожный миллиард» люди проголосовали за участки, где ремонт необходим в первоочередном порядке, – и отремонтирован участок дороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Рождественское – Табеково», – рассказал руководитель региона.

Так, 2024 году здесь отремонтировали участок, протяженность которого составляет 1100 метров, в 2026 году – участок 1300 метров. В 2027 году планируется отремонтировать еще один участок дороги на Рождественское. Его протяженность составляет полкилометра. В случае одобрения заявки работы выполнят по федеральной госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

Как подчеркнул губернатор, приведение в порядок дорог местного значения в том числе помогает достигать задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».