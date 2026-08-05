Соколов: в Рождественском есть условия для развития

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В селе Рождественском Уржумского района имеются все условия для развития. Как сообщили в пресс-службе правительства Кировской области, об этом заявил губернатор Александр Соколов.

В среду, 5 августа, руководитель региона работает в Уржумском районе. Важнейшей составной частью экономики этого муниципалитета является агропромышленный комплекс. Одно из ведущих предприятий отрасли – агрофирма «Строитель». Она находятся в селе Рождественском. На предприятии трудятся более 150 человек. В 2025 году агрофирма получило в качестве господдержки более 11 млн рублей. Кроме того, предприятию выдали льготные кредиты на сумму более 170 млн рублей. Сейчас компания активно развивается. На предприятии создали селекционно-семеноводческий центр. Там выращивают семена озимых и яровых культур, а также зернобобовых и многолетних трав. На предприятии имеется оборудование для калибровки и отбора семян.

Соколов и член Экономического совета при губернаторе Андрей Березин обсудили с руководством «Строителя» дальнейшее планы развития. Дело в том, что от стабильной деятельности компании зависит качество жизни в Рождественском.

«В селе Рождественском есть условия для развития: успешное предприятие – агрофирма «Строитель», Дом культуры, школа, храм, строится новый ФАП, возведен дом для учителей», – отметил Соколов.

Губернатор добавил, что готовится к строительству целая улица жилых домов.

«Село активно участвует в ППМИ, сделаны водопровод, детская площадка. Населенный пункт готовится к участию в конкурсном отборе региональных точек роста в последующие годы. Агрофирма «Строитель» по праву входит в число лидеров района по производству зерна, поголовью скота, имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота», – сказал Соколов.

Сегодня на предприятии содержится более 2000 голов крупного рогатого скота. За 2025 год предприятие произвело более 9,2 тыс. тонн молока. Надой на корову по хозяйству составил 9,2 кг.

У агрофирмы имеются 3 современных зерносушильных комплекса. Они позволяют достигать высокого качества конечной продукции, соответствующего строгим стандартам. Также у предприятия есть 11 зернохранилищ, которые вмещают 8500 тонн зерна. Такой объём обеспечивает бесперебойную работу во время уборочной компании.