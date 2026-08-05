В Кировской области ремонтируют 2,7 километра дороги Вятские Поляны – Каракули

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области завершается ремонт автодороги Вятские Поляны – Слудка – Каракули, протяженность участка составляет почти 2,7 километра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочие завершили укладку асфальтобетона. Они также устранили повреждения существующего полотна. На объекте также выполнили подгрунтовку битумной эмульсией. Кроме того, были уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. Протяженность участка, на котором ведутся работы, составляет 2 километра 693 метра.

«Общая площадь обновленного покрытия составила 16 550 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие укрепляют обочины. Дорогу ремонтируют за счет средств субсидии регионального дорожного фонда Кировской области.