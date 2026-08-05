В Кировской области пять дней ожидается высокая пожарная опасность

В Кировской области ожидается высокая пожарная опасность с 6 по 10 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С четверга, 6 августа, по понедельник, 10 августа, в Кировской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сейчас пожароопасность четвертого класса наблюдается в Вятских Полянах и Вятскополянском районе. Такое положение дел сохранится местами по Кировской области. Этот прогноз будет актуальным с 6 по 10 августа

В министерстве призвали людей ограничить посещение лесов. В чрезвычайном ведомстве также просят не разводить костры на садовых и дачных участках, а также вблизи лесов.

«Не курите, не бросайте горящие спички, окурки. Не оставляйте бутылки, осколки стекла, другой мусор», – говорится в сообщении.