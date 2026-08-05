В Кирове «Газель» сбила 10-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 4 августа, в Кирове «Газель» сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 8.35. 21-летний молодой человек ехал за рулем «Газели» по улице Защитников Отечества. Неподалеку от дома №37 водитель сбил 10-летнего мальчика. Ребенок передвигался на велосипеде.

«В результате происшествия велосипедист получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.