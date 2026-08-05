Многодетные отцы Кировской области могут получить «Отцовскую славу»

До 1 сентября в Кировской области принимают заявки на «Отцовскую славу». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области начался прием заявок на поощрение Почетным знаком «Отцовская слава». Общественную награду учредила региональная Общественная палата для многодетных отцов, которые занимаются воспитанием детей, участвуют в общественной жизни и вносят вклад в сохранение семейных ценностей.

Претендовать на награду могут мужчины, которые постоянно проживают в Кировской области не менее десяти лет и состоят или состояли в зарегистрированном браке. Еще одно обязательное условие - воспитание трех и более детей. Учитываются в том числе усыновленные дети, а также находящиеся под опекой мужчины не менее пяти лет.

При определении количества детей также учитываются погибшие при защите Отечества, спасении человеческой жизни, во время стихийных бедствий, терактов и техногенных катастроф.

При этом получить Почетный знак смогут не все многодетные отцы. Награда не вручается мужчинам, лишенным родительских прав, имеющим судимость или привлекавшимся к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Ограничение действует и в случае наличия судимости у детей кандидата.

Выдвинуть многодетного отца на награждение могут органы государственной власти и местного самоуправления, различные организации. Подать документы разрешается и самому кандидату.

Заявки принимают до 1 сентября 2026 года на бумажном носителе в Общественной палате Кировской области по адресу: Киров, улица Всесвятская, 23, кабинет 222.

Окончательное решение совет Общественной палаты примет не позднее 30 сентября. Почетные знаки и удостоверения победителям вручат в торжественной обстановке ко Дню отца, который в 2026 году отмечается 18 октября.