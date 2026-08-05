Житель Кирова выплатил дочери 710 тысяч рублей после вмешательства приставов

Приставы взыскали с жителя Кирова более 710 тысяч рублей алиментов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

40-летний житель Кирова полностью погасил задолженность по алиментам перед несовершеннолетней дочерью после вмешательства судебных приставов. Общая сумма долга превысила 710 тысяч рублей.

Исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по Октябрьскому району Кирова. Мужчина долгое время не исполнял обязанность по выплате алиментов, поэтому приставы начали применять меры принудительного взыскания.

В ходе проверки сотрудники службы установили, что должнику принадлежат квартира и земельный участок. На оба объекта наложили запрет на регистрационные действия. До погашения задолженности мужчина не мог продать, подарить или иным образом распорядиться недвижимостью.

Однако и после этого долг не был погашен. Тогда кировчанина привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание ребенка.

Позже судебный пристав предупредил мужчину, что дальнейшее уклонение от выплаты алиментов может повлечь уже уголовную ответственность.

После этого житель Кирова перечислил всю сумму задолженности, а также оплатил исполнительский сбор. В результате исполнительное производство было завершено.