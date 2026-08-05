В Опарино незаконно вырубили лес: суд взыскал более 1,3 млн рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры Кировской области

В Опарино суд взыскал более 1,3 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного незаконной рубкой леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В Опаринском участковом лесничестве зафиксировали факт незаконной рубки лесных насаждений. Сумма ущерба превысила 1,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Преступление было совершено из-за того, арендатор не обеспечил контроль при освоении леса и заготовке древесины.

Прокурор направил в суд исковое заявление. С арендатор взыскали сумму ущерба лесному фонду нашей страны.