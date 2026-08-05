Юг Кировской области 7 августа накроет 31-градусная жара

Столбики термометров в Кировской области поднимутся до +31 градуса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировскую область возвращается жаркая погода. Уже в четверг, 7 августа, в отдельных районах температура воздуха может подняться до +31 градуса.

По данным сообщества «Любительская Метеорология в Кирове», наиболее сильная жара ожидается в южной части региона. Здесь воздух может прогреться до +30...+31 градуса. В других районах также сохранится теплая летняя погода.

При этом 5 августа в Приволжском федеральном округе сохраняется вероятность неблагоприятных погодных явлений. В отдельных районах возможны шквалы с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Для территории Кировской области риск возникновения опасных погодных явлений оценивается как допустимый.