51 человек погиб в авариях Кировской области с начала 2026 года

В ДТП на дорогах Кировской области за семь месяцев погибли 51 человек.

За январь-июль 2026 года в ДТП на территории Кировской области погиб 51 человек. При этом смертность на дорогах снизилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя общее количество аварий и пострадавших увеличилось.

По данным региональной Госавтоинспекции, число ДТП выросло на 11,6%, а количество получивших травмы - на 12,5%. Всего за семь месяцев в авариях пострадали 1204 человека.

В Кирове дорожные происшествия унесли жизни девяти человек, еще 577 получили различные травмы.

Наибольшее число погибших зафиксировано в Кильмезском, Оричевском, Слободском, Советском, Уржумском и Юрьянском районах. В каждом из них жертвами ДТП стали не менее трех человек.

Самым распространенным видом аварий остаются столкновения автомобилей. Особенно тяжелыми последствиями заканчивается выезд на встречную полосу. С начала года в таких ДТП погибли 18 человек, еще 205 пострадали.

Нетрезвые водители стали виновниками 87 аварий. Это на 15,5% меньше прошлогоднего показателя.

Почти каждое четвертое ДТП оказалось связано с наездом на пешеходов. В таких происшествиях погибли 15 человек, травмы получили еще 210.

За семь месяцев участниками аварий стали и 137 детей младше 16 лет. Чаще всего несовершеннолетние получали травмы, находясь в автомобилях в качестве пассажиров.