В Кировской области стартовал летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь

Открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области открылся летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь с легавыми собаками, ретриверами и спаниелями. В региональном министерстве охраны окружающей среды рассказали, в какие сроки можно выходить в угодья и какие документы необходимо иметь при себе.

Сроки зависят от вида дичи. Охота на болотно-луговых птиц разрешена с 25 июля по 30 ноября. За боровой, полевой и степной дичью можно охотиться с 5 августа по 28 февраля, а в високосный год - по 29 февраля.

Сезон охоты на водоплавающую дичь начнется позднее - с третьей субботы августа. Он продлится до 30 ноября.

Для охоты в общедоступных угодьях необходимо иметь охотничий билет единого федерального образца, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Для выхода в закрепленные охотничьи угодья потребуется еще один документ - путевка. При этом с одной подружейной собакой разрешается охотиться группе, в которую входят не более трех человек.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях можно через портал «Госуслуги». Заявления также принимают в офисах МФЦ и непосредственно в министерстве охраны окружающей среды Кировской области по адресу: Киров, улица Никитская, 82, кабинет 19. Дополнительную информацию охотники могут получить в региональном минприроды по телефону 27-27-55, добавочные номера 5513 и 5511.