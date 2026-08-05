Обещали доход на бирже: мошенники украли у двух жителей Кикнурского района 600 тысяч рублей

Мошенники украли у двух жителей Кировской области более 600 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у двух жителей Кикнурского района в общей сложности более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

В начале 2026 года житель Кикнура 1987 года рождения познакомился в сети с неизвестным. Тот представился финансовым аналитиком. Собеседник предложил жителю Кировской области инвестировать в акции нефтяных компаний и криптовалюту, пообещав большую прибыль. Мужчина установил приложение и за полгода перевел около 80 тысяч рублей. Жителю Кикнура сообщили, что он заработал 2 тысячи долларов. «Инвестор» попытался вывести деньги. Однако от него потребовали внести крупную сумму.

«У потерпевшего не было нужной суммы, поэтому он убедил своего знакомого, 1968 года рождения предоставить ему доступ к личному кабинету банковского приложения», – говорится в сообщении.

Со своего телефона житель Кикнура вошел в учетную запись своего приятеля. Выяснилось, что на его телефон была загружена программа, дающая возможность неизвестным удаленно управлять смартфоном.

«Преступники вошли в личный кабинет приятеля и оформили от его лица кредит на 535 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мошенники перевели эту сумму мужчине якобы для того, чтобы он смог вывести заработанные деньги. Тот отправил всю сумму неизвестным. Возбуждены уголовные дела.