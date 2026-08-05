В кировском аэропорту сняли ограничения полетов

В аэропорту в Кирове сняли ограничения полетов 5 августа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, в кировском аэропорту Победилово сняли ограничения полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Как сообщалось ранее, в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Соответствующая информация была опубликована в 5.53. Такие меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В 7.48 стало известно, что аэропорт начал работать в обычном режиме.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.