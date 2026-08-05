Бастрыкин поручил расследовать нападение на женщину-водителя автобуса в Кирове

В Кирове мужчина на легковушке перекрыл путь автобусу и напал на водителя. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове расследуют нападение на женщину, которая находилась за рулем пассажирского автобуса. После произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Поручение об этом дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По предварительным данным следствия, конфликт произошел с участием водителя легкового автомобиля. Мужчина перегородил своей машиной дорогу автобусу, которым управляла женщина.

После этого кировчанин напал на водителя общественного транспорта. В результате женщина получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

После того как информация о случившемся получила огласку, ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его поручению региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства конфликта и проводят необходимые процессуальные действия.