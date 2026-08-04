Кировчане нашли грибное место и собрали 25 литров лисичек

Под Кирово-Чепецком семья за полтора часа набрала 25 литров грибов. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Семья из Кирова всего за полтора часа прогулки по лесу собрала около 25 литров лисичек. Своей находкой грибник поделился в паблике «Грибы Кировской области».

Урожайное место обнаружилось под Кирово-Чепецком неподалеку от железной дороги и трассы. По словам автора видео, далеко уходить в лес ему не пришлось - грибы начали попадаться примерно в 100 метрах от дороги.

Лисички росли в сосняке с брусничником. Особенно много грибов оказалось вдоль лосиных троп.

- Мох сырой, лисичкам хватает. Растут в тени. Солнце попадает, но не постоянно, а периодически, - рассказал кировчанин.

Во время сбора грибов мужчина также заметил участок вытоптанной земли. Он предположил, что следы могли оставить дикие кабаны. Самих животных поблизости грибники не увидели.

За полтора часа семье удалось собрать около 25 литров лисичек.