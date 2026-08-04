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НовостиОбщество4 августа 2026 13:59

В Кирове перекрыли перекресток улицы Московской и Хлебозаводского проезда

Ограничения снимут 2 сентября
Алексей ЕЛАГИН
В Кирове перекрыли перекресток улицы Московской и Хлебозаводского проезда

В Кирове перекрыли перекресток улицы Московской и Хлебозаводского проезда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 август, в Кирове перекрыли движение транспорта на перекрестке улицы Московской и Хлебозаводского проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекресток перекрыли в восемь утра. Такие меры приняты в связи с реконструкцией участка центральной системы холодного водоснабжения. Ограничения будет действовать до 2 сентября. Движение транспорта возобновится в пять вечера.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок по городу», – говорится в сообщении.