Жара до +31 градуса ненадолго вернется в Кировскую область

После похолодания в Кировскую область снова придет летнее тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После прохладного начала августа в Кировскую область ненадолго вернется жара. Уже 7 августа температура воздуха в отдельных районах может подняться до +31 градуса.

Как сообщают метеорологи-любители из сообщества «Любительская метеорология в Кирове», регион окажется в теплой части нового циклона.

Сильнее всего повышение температуры почувствуют жители южных районов Кировской области. Именно там столбики термометров могут приблизиться к отметке +31 градус.

При этом период жары будет непродолжительным. Метеорологи-любители предупреждают, что потепление окажется кратковременным.

В самом Кирове столь высоких температур пока не ожидается. Согласно приведенному прогнозу, в пятницу, 7 августа, воздух в областном центре прогреется примерно до +25 градусов. Уже к воскресенью дневная температура может опуститься до +22 градусов.