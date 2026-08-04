Минимальный набор для свадьбы обойдется кировчанам в 71 тысячу рублей

Молодожены стали чаще тратиться на фотосессии вместо пышных застолий. Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Минимальный свадебный набор в 2026 году обойдется российским молодоженам в среднем в 71 035 рублей. В эту сумму входят платье невесты, мужской костюм, два обручальных кольца и букет. Такие данные получили аналитики, изучив покупки в июне-июле 2026 года и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.

При этом меняется не только стоимость свадьбы, но и подход молодых пар к самому празднику. В брачный возраст активно входит поколение зумеров, представители которого все чаще предпочитают камерные церемонии большим застольям.

По данным ЮMoney, число онлайн-покупок женских аксессуаров увеличилось на 51%. Количество бронирований фотостудий выросло на 42%, а средняя стоимость их аренды поднялась на 30% и достигла 1833 рублей.

На традиционных составляющих свадьбы пары, напротив, стали экономить. Согласно данным «Чек Индекса», классические свадебные платья покупали на 2% реже, а мужские костюмы - на 3%. Продажи игристого вина также снизились на 2%.

При этом вырос интерес к вещам, которые останутся у супругов после торжества. Обручальных колец приобрели на 11% больше, чем годом ранее. Средний чек увеличился на 10% и составил 10 801 рубль. Продажи свадебных букетов выросли на 2%, их средняя стоимость достигла 4282 рублей.

Все чаще пары выбирают небольшие свадьбы для родственников и ближайших друзей или церемонии только для двоих. Освободившуюся часть бюджета молодожены могут направлять на путешествия, необычные фотосессии и проживание в отелях.