В Кирове закрывается безалкогольный бар, проработавший около полугода

Проработавший полгода безалкогольный бар закроется в Кирове. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове завершает работу безалкогольный бар, открывшийся около полугода назад. О предстоящем закрытии представители заведения сообщили в социальных сетях.

Площадка прекратит принимать посетителей в нынешнем формате. Команда проекта поблагодарила гостей, которые приходили в заведение на протяжении его работы.

При этом причины принятого решения публично не раскрываются.

Ранее в этом же помещении работал другой проект. Впоследствии его формат изменили, и на площадке появился безалкогольный бар.

Что будет с помещением после закрытия заведения, пока неизвестно. Информации о возможной продаже или передаче площадки в аренду нет.

Владельцы также не сообщали, планируют ли возобновить проект в другом месте или открыть новое заведение.