Более 30 кировчан наградили за помощь во время топливного кризиса

Кировчане отмечены за вклад в урегулирование топливного кризиса. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

В Кировской области наградили более 30 человек, которые помогали региону во время проблем с обеспечением топливом. Торжественная церемония прошла в областном правительстве.

Губернатор Александр Соколов отметил представителей Росгвардии и МВД, сотрудников автозаправочных станций, предпринимателей и волонтеров. По словам главы региона, каждый из них внес вклад в урегулирование ситуации.

«Все прекрасно знают, что ситуация была вызвана атакой врага на энергетическую инфраструктуру нашей страны. Присутствующие здесь внесли реальный вклад не только в то, чтобы смягчить бензиновый кризис, а в победу России. Русские люди, вятские люди показали свою несгибаемую волю, порядочность, доброе отношение друг к другу», - заявил Александр Соколов.

Губернатор также поблагодарил жителей Кировской области за дисциплину и взаимопомощь в период повышенного спроса на топливо. По его словам, кировчане помогали друг другу даже во время ожидания в очередях на АЗС.

Всего награды получили более 30 человек. Им вручили благодарственные письма, благодарности губернатора и медали «За заслуги перед Кировской областью».