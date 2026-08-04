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НовостиОбщество4 августа 2026 13:27

В лесах Кировской области ликвидировали еще пять несанкционированных свалок

Из Лянгасовского лесничества вывезли 53,4 кубометра мусора
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На днях в лесах Кировской области ликвидировали еще пять несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Свалки находились на территории Лянгасовского лесничества. Оттуда вывезли в общей сложности 53,4 кубометра мусора. Эти свалки обнаружили сотрудники кировского Минлесхоза. Среди отходов были покрышки, пластик, стекла, мешки с мусором, а также старые доски и оконные рамы.

С 2022 года в Кировской области заключают госконтракты, и благодаря этому в регионе организовали системную уборку свалок. За это время в регионе ликвидировали 193 свалки. Общий объем отходов превысил 12,3 тысячи кубометров.