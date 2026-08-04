Котлован тоннеля под Транссибом в Кирове разработали до проектной отметки

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

На сегодняшний день котлован тоннеля под Транссибирской магистралью в Кирове разработали до проектной отметки. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Строительство тоннеля под Транссибом ведется в Нововятском районе. В 2026 году выполняются основные работы. Уточняется, что подрядчик создает тело тоннеля. Во вторник, 4 августа, ход строительства оценили депутат, член экономического совета при губернаторе Кировской области Андрей Березин, председатель Кировского Союза промышленников и предпринимателей Руслан Цуканов, а также заместитель регионального председателя правительства Алексей Петряков.

Парламентарий напомнил, что жители ждали тоннель десятилетиями.

«Это южные ворота города, и на сегодня это самый главный инфраструктурный проект всего региона», – сказал Березин.

По его словам, необходимо, чтобы работы выполнили максимально качественно и в срок. Парламентарий заверил, что для этого на объекте имеется все необходимое.

Представитель подрядчика рассказал, что котлован тоннеля разработали до проектной отметки. На объекте продолжается устройство защитного экрана. Это сооружение будет удерживать своды тоннеля. Из 73 труб защитного экрана продавили 64. Кроме того, выполняется укрепление грунтов. Подрядчик продолжает работать над созданием подпорных стенок, укладкой бетона и геотекстиля. Кроме того, выполняется монтаж армированного каркаса откосов и заполнение труб защитного экрана.

Началось и расширение улицы Советской с обеих сторон от железной дороги. Ведется создание четырехполосной дороги, подходящей к тоннелю. Проезд по тоннелю также будет в четыре полосы – по две в обоих направлениях. Работы выполняются синхронно с обеих сторон. На площадке одновременно задействовано 125 человек.

Петряков подчеркнул, что строительство тоннеля стало возможным благодаря активной позиции губернатора Александра Соколова и поддержке президента Владимира Путина. На работы выделены федеральные средства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По контракту тоннель должен быть открыт в декабре 2027 года, но работы ведутся хорошими темпами, и есть основания считать, что они будут завершены летом 2027 года.