В Кирове готовят проекты четырех новых школ почти на пять тысяч мест

В Кирове готовят проекты на строительство новых школ. Фото: администрация Кирова.

В Кирове продолжается подготовка к строительству новых образовательных учреждений. В перспективе в городе могут появиться четыре школы общей вместимостью 4850 учеников. Вопрос обсудили на совещании под руководством главы города Елены Ковалевой.

По ее словам, федеральная программа строительства школ завершилась и финансирование на возведение новых объектов регионам сейчас не выделяется. При этом власти Кировской области намерены продолжать развитие образовательной инфраструктуры.

- Несмотря на то, что федеральная программа строительства школ завершена и регионам не выделяют средства на новые объекты, губернатор Александр Валентинович Соколов занимает однозначную позицию: инфраструктура детства должна развиваться, а для этого необходимо строить школы, - отметила Елена Ковалева.

Одним из инструментов для появления новых учебных заведений станет комплексное развитие территорий. Уже в 2026 году застройщики должны передать проектно-сметную документацию для двух школ. Одна будет рассчитана на 1100 учеников, вторая - на тысячу. В комплект документов войдут результаты инженерных изысканий и положительное заключение государственной экспертизы.

Еще две школы предусмотрены договорами о комплексном развитии территории южнее жилого района «Чистые Пруды». До 2036 года застройщики должны подготовить документацию для образовательных учреждений на 1250 и 1500 мест.

Кроме того, развитие социальной инфраструктуры предусмотрено в новом микрорайоне на юге Кирова, строительство которого началось осенью 2025 года. Помимо многоквартирных домов, там планируют возвести семь детских садов, две школы и объекты дополнительного образования.