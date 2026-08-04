Улицу Юных Пионеров в Омутнинске отремонтируют за 35 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омутнинске планируют отремонтировать улицу Юных Пионеров, на эти цели потратят 35,2 млн рублей. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 19 августа. Подвести итоги планируют через пять дней. Подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги протяженностью 1,6 километра. Планируется, что работы завершатся до 20 сентября 2026 года.