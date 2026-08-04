В Кировской области стали производить больше мяса и яиц

В Кировской области за полгода получили почти 350 миллионов яиц. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области по итогам первого полугодия 2026 года выросло производство мяса и яиц. Данные озвучил заместитель председателя правительства региона Юрий Терешков на оперативном совещании у губернатора Александра Соколова.

За январь-июнь хозяйства всех категорий произвели 67,5 тысячи тонн скота и птицы. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 8%.

Рост зафиксирован и в производстве яиц. За первые шесть месяцев 2026 года сельскохозяйственные предприятия региона получили 349,5 миллиона штук.

Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.