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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:24

Вода унесла жизни 14 жителей Кировской области с начала лета

С начала лета в водоемах Кировской области погибли 14 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Большинство трагедий на воде в Кировской области произошло в необорудованных местах. Фото: pexels.com.

Большинство трагедий на воде в Кировской области произошло в необорудованных местах. Фото: pexels.com.

С начала лета на водоемах Кировской области погибли 14 человек, среди них двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Всего за этот период зарегистрировано 15 происшествий на воде. Спасти удалось одного человека.

Чаще всего люди погибали во время купания в необорудованных для этого местах - зафиксировано семь таких случаев. Еще пять человек утонули во время рыбалки. Причины двух происшествий пока устанавливаются.

Для предотвращения новых трагедий сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды. Специалисты контролируют соблюдение требований безопасности и правил эксплуатации маломерных судов.

В МЧС призвали жителей региона выбирать для купания только оборудованные места, не оставлять детей у воды без присмотра и соблюдать правила безопасности при использовании маломерных судов.