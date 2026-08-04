В Кирово-Чепецке столкнулись Ford и мотоцикл: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В понедельник, 3 августа, в Кирово-Чепецке столкнулись Ford Focus и мотоцикл ИЖ, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 18.40 на проспекте Мира. Неподалеку от дома №51 столкнулись Ford и мотоцикл. За рулем легковушки находился 36-летний мужчина. Мотоциклом управлял 18-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадали два человека. Травмы получили мотоциклист и его 17-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло три ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности четыре человека.