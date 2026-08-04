В Кирове пропала 40-летняя женщина: ее ищут почти три неделю

Фото: "Лиза Алерт"

В Кирове почти три недели ищут пропавшую Глазырину Людмилу Александровну 1986 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 40-летняя женщина пропала еще 22 июля. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 170 сантиметров, она среднего телосложения с русыми волосами и зелеными глазами. Во что была одета женщина, неизвестно.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.