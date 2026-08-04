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НовостиПроисшествия4 августа 2026 7:30

В реке в Кирово-Чепецке нашли машину с мертвой супружеской парой: СК проводит проверку

СК проводит проверку по факту гибели супружеской пары в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
СК проводит проверку по факту гибели супружеской пары в Кировской области

СК проводит проверку по факту гибели супружеской пары в Кировской области

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели супружеской пары из Кирово-Чепецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла в понедельник, 3 августа, в районе деревни Боровица. Вечером в реке Вятке обнаружили автомобиль. Внутри находились тела 48-летнего мужчины и 46-летней женщины. По факту случившегося проводится проверка. Следователь осмотрел место происшествия.

«Предварительно, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти супругов, не установлено», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что обстоятельства трагедии выясняются.