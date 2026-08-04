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НовостиОбщество4 августа 2026 6:53

Кишечную палочку обнаружили в воде на пляже Кирово-Чепецка

На городском пляже Кирово-Чепецка поднимут красный флаг
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Роспотребнадзор забраковал воду в реке Чепце по микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор забраковал воду в реке Чепце по микробиологическим показателям.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Кирово-Чепецка временно запретили купаться в реке Чепце в районе городского пляжа. Соответствующее постановление опубликовала администрация города.

Причиной запрета стали результаты исследования воды. Пробы не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям - специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку.

Управлению гражданской защиты поручили установить на городском пляже красный флаг. Он будет предупреждать отдыхающих о том, что заходить в воду в этом месте небезопасно.