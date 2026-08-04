В Кировской области разыскивают пропавших мужа и жену

В Кировской области разыскивают супругов из Кирово-Чепецка, о местонахождении которых ничего не известно с 31 июля. О поисках сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Пропавшие - 46-летняя Елена Арафайлова (Керпе) и ее 48-летний супруг Роман Арафайлов. По данным поисковиков, 31 июля 2026 года связь с ними прекратилась.
Рост Елены составляет около 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза зеленые. Предположительно, в день исчезновения женщина была одета в черную футболку, голубые джинсы и черные кроссовки.
Рост Романа - около 185 сантиметров. Мужчина плотного телосложения, с русыми волосами, зелеными глазами и бородой. Предположительно, на нем были зеленый камуфляжный костюм и кепка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении супругов, просят сообщить информацию волонтерам поискового отряда или по единому номеру экстренных служб 112.