В Кировской области разработали план реализации основ языковой политики России

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области разработан план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел оперативное совещание. Руководитель региона сообщил, что правительство разработало план мероприятий по реализации основ государственной языковой политики России. Он рассчитан до 2030 года.

«Русский язык – это стержень нашей культуры, наша историческая память и то, что объединяет все народы, живущие в регионе», – сказал Соколов.

Как пояснил кировский губернатор, разработанный документ – не просто план, а единая для всего региона линия.

Губернатор рассказал о мероприятиях, которые были включены в план по реализации основ государственной языковой политики. Это молодежная интеллектуальная игра «ПравоСлово», конкурс видеороликов и плакатов «Говорим по-русски правильно», семинары и конференции для педагогов, мероприятия к юбилейным датам деятелей культуры, анализ кадровой потребности в учителях русского языка и литературы и другие.

В этом году вступили в силу основные положения Федерального закона, направленного на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов в публичном пространстве. Соколов напомнил, что вся информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей и размещаемая на вывесках, указателях, информационных табличках, должна быть выполнена на русском языке.

«Требование касается широкого круга объектов. Было много времени, чтобы привести все в соответствие. Речь идет о наружных вывесках магазинов, кафе, салонов красоты и иных организаций сферы услуг, информационных табличках на дверях предприятий, а также об указателях и иных средствах отображения информации, предназначенных для всеобщего обозрения. Контроль за исполнением законодательства у нас ведет Роспотребнадзор», – сказал Соколов.