Благодаря кировским инициативам лесопользователи получили новые возможности

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Благодаря инициативам Кировской области российские лесопользователи получили новые возможности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел оперативное совещание. Руководитель региона спросил о предварительных результатах исполнения задач, поставленных перед лесным комплексом на 2026 год.

Заместитель председателя правительства Юрий Терешков отметил, что одну из ключевых ролей в экономике играет лесное хозяйство. Эта отрасль обеспечивает рациональное использование, воспроизводство, охрану лесных ресурсов и рост доходов. Вице-премьер рассказал, что в Кировской области продолжается реализация задач в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ожидается, что в этом году бюджет от использования лесов получит столько же денег, сколько и в прошлом. К настоящему времени в казну поступило более 645 млн рублей. Для того, чтобы достичь плановых показателей, кировский Минлесхоз проводит торги по продаже лесных насаждений сроком на год. С начала года в регионе организованы аукционы с объемом 431 тысяча кубометров древесины. Планируется, что к концу года этот показатель составит как минимум 600 тысяч.

С начала года в Кировской области провели 18 аукционов. В долгосрочную аренду сдали лесные участки в объеме 259 тысяч кубометров. Ежегодный объем заготовки составит 250 тысяч кубических метров.

Для получения лесопользователями доступа к новым лесным участкам и по инициативе Кировской области Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Лесной кодекс, над которыми регион совместно с федеральными структурами работал несколько лет.

Главное изменение — отмена ограничений, которые не позволяли выставлять на аукционы участки с лесоустройством старше 10 лет. Раньше такие леса фактически выпадали из оборота. Сейчас арендатор, получая участок, будет обязан в течение двух лет за свой счет провести таксацию лесов.

Ключевую роль в поддержке инициатив региона на федеральном уровне сыграл личный вклад губернатора Александра Соколова. Благодаря его успешным переговорам с вице-премьером Дмитрием Патрушевым предложения Кировской области были услышаны и одобрены.