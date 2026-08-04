В Кировской области воспитывают кадры для аграрного сектора

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области воспитывают кадры для агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одна из задач, которые стоят перед аграрным сектором Кировской области, — подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства. В частности, речь идет об открытии пяти агротехнологических классов. На оперативном совещании у губернатора Александра Соколова заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал, что решить эту задачу помогает проект «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«В текущем году на реализацию регионального проекта предусмотрено 23,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время в Кировской области работают три агротехнологических класса. Там обучаются школьники с седьмого по девятый классы. Новые агроклассы работают в школе села Коршик Оричевского округа. Планируется, что до 1 сентября будут открыты еще два агротехнологических класса.

В рамках реализации проекта сельхозтоваропроизводителям возмещают затраты по ученическим договорам и договорам о целевом обучении. Также возмещают затраты предприятия по оплате труда и проживанию студентов на период практики. Трудоустройство студентов на период практики позволяет аграриям улучшать обеспеченность кадрами.

Напомним, агропромышленный комплекс Кировской области является одним из ведущих секторов экономики региона. Его доля в ВРП составляет 6,8%. В 2026 году на развитие отрасли собираются потратить 2,7 млрд рублей. Уточняется, что 1,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета и еще 1,6 млрд рублей – из областного.