В Кировской области ликвидируют четыре свалки Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Кировской области планируют ликвидировать четыре старые поселенческие свалки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Кировской области Александр Соколов провел оперативное совещание. В частности, там обсуждались вопросы ликвидации старых поселенческих свалок. В 2026 году собираются ликвидировать четыре такие свалки. Они находятся в Кирово-Чепецком, Орловском, Фаленском и Кильмезском округах. Заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал, что контракты на выполнениее работ заключены по всем объектам.

Кроме того, в Кировской области реализуются мероприятия по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов в Лебяжском округе. Контракт на выполнение работ уже заключен. Планируется, что работы завершатся до конца 2026 года.

Кроме того, в 2025 году был разработан проект по рекультивации свалки ТБО в Свечинском округе. В настоящее время документация дорабатывается по замечаниям государственной экологической экспертизы. После корректировки проект будет повторно направлен на рассмотрение экспертов.

В 2026 году администрация Оричевского округа заключила контракт на разработку проекта по рекультивации свалки в пгт Мирный. На эти цели в областном бюджете на 2027 год предусмотрено 15,5 млн рублей.

Напомним, в Кировской области выявили 538 свалок. Начиная с 2012 года специалисты ликвидировали 83% объектов. В 15 муниципалитетах работы уже полностью завершили. В текущем году устранение свалок продолжат. Для этого из областного бюджета выделили более 31 млн рублей.