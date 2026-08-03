В Кировской области растет производство мяса, молока и яиц

Производство мяса и яиц в Кировской области увеличилось на 8% в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году производство мяса и яиц в Кировской области увеличилось на 8%, надои молока также растут. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Соколов провел оперативное совещание. Заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал, что за шесть месяцев в хозяйствах всех категорий произвели 67,5 тысячи тонн скота и птицы. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первую половину этого года сельскохозяйственные предприятия региона получили 349,5 млн штук яиц. Рост за год составил 5,5%.

Соколов спросил о предварительных результатах исполнения задач, которые были поставлены перед аграрным сектором на 2026 год. В частности, необходимо увеличить производство молока во всех категориях хозяйств до 894,7 тысячи тонн. Терешков рассказал, что за шесть месяцев в Кировской области произвели 442 тысячи тонн молока. Ожидается, что к концу года этот показатель составит 894,7 тысячи тонн. Это будет на 1,4% выше уровня 2025 года. Достичь таких показателей удастся за счет увеличения дойного стада, а также продуктивности коров.

«В первом полугодии отмечаем повышение продуктивности коров, в среднем от одной коровы получено 4663 кг молока с ростом на 0,5% (4639 кг за аналогичный период 2025 года)», – говорится в сообщении.

Агропромышленный комплекс Кировской области является одним из ведущих секторов экономики региона. Его доля в ВРП составляет 6,8%. В 2026 году на развитие отрасли собираются потратить 2,7 млрд рублей. Уточняется, что 1,1 млрд рублей выделят из федерального бюджета и еще 1,6 млрд рублей – из областного.

«В настоящее время профинансировано 1,1 млрд рублей или 39,4% от общего объема финансирования», – рассказали в кировском правительстве.