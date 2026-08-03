В Кировской области у многоквартирного дома ветром сорвало часть крыши

Народный фронт потребовал ввести режим ЧС в доме со снесенной крышей.

В деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района сильный ветер сорвал часть кровли многоквартирного дома. Теперь жильцы опасаются протечек, разрушения перекрытий и наступления холодов.

ЧП произошло 26 июля в доме № 8 на улице Октябрьской. По словам местных жителей, утром их разбудил сильный грохот. Выглянув на улицу, они увидели, что часть крыши вместе с досками и листами профнастила лежит на земле.

Поврежденную кровлю ремонтировали около 16 лет назад. После урагана со стороны детской площадки от нее остался только деревянный каркас. Защитной пленки или другого временного покрытия на доме нет, поэтому во время дождей в квартирах уже появились протечки.

Жильцы самостоятельно убрали обломки крыши с придомовой территории, распилили доски и собрали листы металла. Сделать это пришлось своими силами, поскольку управляющей компании у дома нет.

По данным Народного фронта, капитальный ремонт крыши запланирован только на 2034-2036 годы. На счете дома в Фонде капитального ремонта накоплено около миллиона рублей, однако, по мнению жителей, этой суммы недостаточно для восстановления кровли.

За помощью люди обратились в Народный фронт. Общественники считают, что в доме необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации. Это позволит муниципалитету провести срочные противоаварийные работы за счет средств Фонда капитального ремонта.

В ближайшее время дом обследуют специалисты Фонда капремонта. После проверки жильцам предложат варианты восстановления здания.