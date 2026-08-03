Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 13:19

Кировчанам объяснили, кто может оформить перерасчет за коммунальные услуги

Жителям Кировской области рассказали о перерасчете коммунальных платежей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителям Кировской области напомнили, как вернуть деньги за коммунальные услуги во время отпуска.

Жителям Кировской области напомнили, как вернуть деньги за коммунальные услуги во время отпуска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области могут оформить перерасчет платы за некоторые коммунальные услуги, если отсутствовали дома пять дней и более. Об этом напомнили в Государственной жилищной инспекции региона.

При расчете не учитываются дни отъезда и возвращения. Перерасчет возможен только за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и электроэнергию.

При этом воспользоваться таким правом можно лишь в том случае, если в квартире отсутствуют приборы учета и нет технической возможности их установить.

Плата за отопление, газоснабжение для отопления, содержание общего имущества многоквартирного дома и капитальный ремонт перерасчету не подлежит.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться к поставщику коммунальных услуг до отъезда либо не позднее 30 дней после возвращения.

К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие период отсутствия. Это могут быть билеты, документы о проживании в гостинице, справка из садоводческого товарищества или другие подтверждающие документы.

Максимальный срок, за который можно оформить перерасчет, составляет шесть месяцев.