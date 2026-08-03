Кировчанам объяснили, кто может оформить перерасчет за коммунальные услуги

Жителям Кировской области напомнили, как вернуть деньги за коммунальные услуги во время отпуска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области могут оформить перерасчет платы за некоторые коммунальные услуги, если отсутствовали дома пять дней и более. Об этом напомнили в Государственной жилищной инспекции региона.

При расчете не учитываются дни отъезда и возвращения. Перерасчет возможен только за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и электроэнергию.

При этом воспользоваться таким правом можно лишь в том случае, если в квартире отсутствуют приборы учета и нет технической возможности их установить.

Плата за отопление, газоснабжение для отопления, содержание общего имущества многоквартирного дома и капитальный ремонт перерасчету не подлежит.

Для оформления перерасчета необходимо обратиться к поставщику коммунальных услуг до отъезда либо не позднее 30 дней после возвращения.

К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие период отсутствия. Это могут быть билеты, документы о проживании в гостинице, справка из садоводческого товарищества или другие подтверждающие документы.

Максимальный срок, за который можно оформить перерасчет, составляет шесть месяцев.