Сроки подготовки лесных аукционов Кировской области сократили вдвое Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сроки подготовки лесных аукционов Кировской области сократили в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатора Александр Соколов провел оперативное совещание. Заместитель председателя правительства Кировской области Юрий Терешков рассказал о реализации проекта «Бережливый лес Вятки». Ключевая задача этой инициативы – вовлечь в оборот 11,5 млн кубометров расчетной лесосеки.

За шесть месяцев задача была выполнена. В действующих 725 договорах аренды закрепили объем для заготовки, который составляет 10,73 млн кубометров. Кроме того, еще 0,77 млн зарезервировали для реализации инвестпроектов.

«Сроки подготовки аукционной документации сокращены более чем в два раза. Участки стали быстрее выставлять на аукцион», – сказал Терешков.

Как пояснил вице-премьер, такие меры позволили увеличить доходы от аренды лесов на 20%. Благодаря изменениям в бюджеты дополнительно поступило более 9 млн рублей.

Кировская область при личном участии Соколова направила предложения по изменению федерального законодательства по внедрению методов бережливого производства. Инициативы подготовлены по итогам диагностики процессов с использованием производственной системы «Росатом». Их цель – сократить административные барьеры, ускорить вовлечение лесных участков и древесины, перейти на электронный документооборот без дублирования на бумаге.

Предложены поправки по направлениям:

- в Лесной кодекс – о сокращении сроков подготовки аукционов и внедрении электронного взаимодействия через ФГИС ЛК;

- в Правила реализации древесины, полученной при расчистке и разрубке линейных объектов, разработке месторождений и создании ГТС. Во-первых, дать преимущественное право выкупа древесины тому, кто проводил рубку. Во-вторых, если торги не состоялись, эта древесина передается в региональную или муниципальную собственность;

- в Закон о кадастровой деятельности – для упрощения согласования границ участков при межевании.

Предложенные изменения направлены на повышение инвестиционной привлекательности лесного сектора.