В Кировской области привели в порядок 85% дорог городской агломерации

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области удалось привести в порядок 85% дорог городской агломерации, а также 56% всех региональных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

Количество дорог, которые находятся в нормативном состоянии, растет каждый год. До конца 2030 года в Кировской области должны привести порядок не меньше 60% региональных или межмуниципальных дорог.

«Уже сейчас нормативным значениям соответствуют 85% дорог Кировской городской агломерации и почти 56% всех региональных дорог», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы увеличивать темпы работ, с 2022 года по инициативе губернатора Александра Соколова в регионе запустили программу «Дорожный миллиард». Ремонт ведется каждый год. Работы выполняют в соответствии со всеми требованиями контроля качества.

В 2023-2025 годах в Кировской области отремонтировали 460 участков дорог местного значения. Их общая протяженность составляет 324,1 километра. В 2026 году в Кировской области планируют отремонтировать 74 километра дорог. Уточняется, что в порядок приведут 145 участков.

По поручению губернатора Александра Соколова финансирование программы «Дорожный миллиард» увеличили в полтора раза. Уточняется, что в 2027 году на ремонт дорог местного значения направят уже 1,5 млрд рублей.

Для повышения безопасности на дорогах Кировской области проводят комплекс мероприятий на участках концентрации ДТП. Также в приоритете – ремонт подъездных путей к школам, детским садам и объектам здравоохранения. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни» и вклад в создание безопасной среды.