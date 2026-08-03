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НовостиПроисшествия3 августа 2026 10:18

Мужчина заплатит более 600 тысяч рублей после пожара в доме в Слободском

Жителя Слободского осудили за пожар из-за газового баллона
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Неосторожность с газовым баллоном привела к пожару в многоквартирном доме. Фото: МЧС.

Неосторожность с газовым баллоном привела к пожару в многоквартирном доме. Фото: МЧС.

В Слободском вынесли приговор 55-летнему местному жителю, по вине которого произошел пожар в многоквартирном доме.

Возгорание случилось в декабре прошлого года на улице Мира. В результате происшествия пострадали два человека, были повреждены несколько квартир, имущество жильцов и часть кровли здания.

Как установили дознаватели МЧС, мужчина отсоединил от плиты 50-литровый газовый баллон. После утечки пропана произошла вспышка газовоздушной смеси, а затем огонь распространился по конструкциям дома.

Суд признал мужчину виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. Ему назначили уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшим компенсацию причиненного ущерба на сумму более 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.