Мужчина заплатит более 600 тысяч рублей после пожара в доме в Слободском

Неосторожность с газовым баллоном привела к пожару в многоквартирном доме. Фото: МЧС.

В Слободском вынесли приговор 55-летнему местному жителю, по вине которого произошел пожар в многоквартирном доме.

Возгорание случилось в декабре прошлого года на улице Мира. В результате происшествия пострадали два человека, были повреждены несколько квартир, имущество жильцов и часть кровли здания.

Как установили дознаватели МЧС, мужчина отсоединил от плиты 50-литровый газовый баллон. После утечки пропана произошла вспышка газовоздушной смеси, а затем огонь распространился по конструкциям дома.

Суд признал мужчину виновным в повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. Ему назначили уголовный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить пострадавшим компенсацию причиненного ущерба на сумму более 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.