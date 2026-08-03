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НовостиОбщество3 августа 2026 11:20

Кировчанин попытался вынести из магазина бутылку ликера

Гражданин спрятал товар под футболкой
Мария КУЗНЕЦОВА
Работник магазина хотел остановить нарушителя, но тот стал сопротивляться.

Работник магазина хотел остановить нарушителя, но тот стал сопротивляться.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в восемь часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из торгового центра на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили 34-летнего посетителя. Охранник объяснил, что гражданин открыто взял с прилавка бутылку ликера стоимостью 2 тысячи рублей, засунул ее под футболку и хотел уйти. Работник магазина попытался остановить нарушителя самостоятельно, однако тот стал сопротивляться.

В результате росгвардейцы задержали гражданина и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.