Кировчанин попытался вынести из магазина бутылку ликера

Работник магазина хотел остановить нарушителя, но тот стал сопротивляться. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в восемь часов вечера сотрудникам поступил сигнал тревоги из торгового центра на улице Московской.

На месте специалисты обнаружили 34-летнего посетителя. Охранник объяснил, что гражданин открыто взял с прилавка бутылку ликера стоимостью 2 тысячи рублей, засунул ее под футболку и хотел уйти. Работник магазина попытался остановить нарушителя самостоятельно, однако тот стал сопротивляться.

В результате росгвардейцы задержали гражданина и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.