В Кировской области возводят новые животноводческие комплексы

Инвестиции направляют на развитие птицеводства, производства яиц и молока. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным правительства Кировской области, в регионе продолжают создавать новые животноводческие комплексы.

Так, в текущем году в эксплуатацию введут объект на племзаводе «Соколовка» Зуевского округа. Здесь возводят животноводческий комплекс на 1040 голов с доильным блоком «Карусель».

Также специалисты строят коровник на 536 голов с молочным блоком в СПК «Березниковский» Куменского округа, площадки для откорма птицы на 1 млн голов в деревне Петуховы в Кирове и на 525 тысяч голов в деревне Прохоры Кирово-Чепецкого района.

В 2028 году агрохолдинг «Дороничи» планирует открыть свиноводческий комплекс на 2,5 тысячи голов в деревне Окуни Кирово-Чепецкого района.

Вместе с тем сотрудники реконструируют и модернизируют уже существующие и действующие объекты.