Украла телефон и оформила займы: 24-летняя кировчанка предстала перед судом

Общая сумма ущерба превысила 113 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным прокуратуры Кировской области, вечером 16 ноября прошлого года 24-летняя подсудимая гостила у своего знакомого в поселке Мурыгино Юрьянского района. Граждане пили алкоголь. Когда потерпевший уснул, кировчанка украла его телефон.

Женщина сдала похищенное в ломбард и получила 15 тысяч рублей. Перед этим она извлекла из телефона сим-карту и с ее помощью незаконно получила доступ к личному кабинету приятеля на портале «Госуслуг».

Гражданка использовала паспортные данные потерпевшего и оформила на него микрозаймы на 23 тысячи рублей и потребительский кредит на 60 тысяч рублей. Также женщина купила в интернет-магазине продукты стоимостью более 15 тысяч рублей. Общий размер ущерба превысил 113 тысяч рублей.

Суд назначил кировчанке наказание в виде лишения свободы на 2 года условно, взыскал с нее компенсацию ущерба и обязал пройти лечение от наркомании.