В Шабалинском районе автомобиль врезался в дерево: пострадали три человека

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 1 августа, в Шабалинском районе автомобиль врезался в дерево, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 19.05 в Ленинском. 44-летний мужчина ехал за рулем авто по улице Гагарина. Неподалеку от дома №38. Прав у водителя не было. В какой-то момент водитель съехал с дороги. Далее легковушка врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель, а также 39-летняя женщина и 45-летний мужчина, находившиеся в салоне авто. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за период с 31 июля по 2 августа в Кировской области произошло 14 ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности 19 человек получили травмы.