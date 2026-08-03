Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2026 8:39

Хотел аннулировать кредиты: житель Слободского отдал мошенникам 4,4 млн рублей

Житель Кировской области отдал курьерам мошенников 4,4 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
Житель Кировской области отдал курьерам мошенников 4,4 млн рублей

Житель Кировской области отдал курьерам мошенников 4,4 млн рублей

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 62-летнего жителя Слободского 4,4 млн рублей под предлогом аннулирования кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области

Жителю Слободского позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Он сообщил, что мошенники оформили на имя горожанина кредиты в нескольких банках. Конкретных сумм звонивший не называл. Для аннулирования кредитов звонивший потребовал отдать деньги специалистам службы безопасности, которые передадут их специалистам банков. Собеседник пообещал жителю Кировской области, что деньги ему вернут.

Сначала мужчина передал незнакомой девушке 1,4 млн рублей, а через несколько дней – 1,45 млн рублей. Затем жителя Кировской области взять в долг еще 1,55 млн рублей. Эти деньги мужчина отдал «специалисту банка», приехав в Уржум.

«После этого незнакомец перестал выходить на связь, деньги никто не вернул, потерпевший понял, что стал жертвой мошенников», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.